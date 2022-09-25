Із українських портів вийшло ще 7 суден у рамках "зернової ініціативи"

25 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден ыз 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, від причалів Одеського порту відійшли Moonlight, Chios Freedom. Із порту "Чорноморськ" – балкери Hermes, Blue Star, Super Martinelli. Із порту "Південний" – ATA 2, Aspasia Luck.

Із моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".