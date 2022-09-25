У новому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на російську нафту, – ЗМІ

У восьмому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Оскільки G7 досі працює над деталями обмеження цін на нафту, це, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС щодо Росії. Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 млрд євро) + додавання осіб, причетних до "референдумів", – написав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу 23 вересня розпочали консультації щодо восьмого пакета санкцій проти РФ у відповідь на агресію проти України.

Напередодні міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії. Як пояснив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, нові санкції проти Росії, серед іншого, передбачатимуть посилення контроль за експортом цивільних технологій з ЄС до Росії.

За даними агентства Reuters, вже наступного тижня Європейська комісія представить письмову пропозицію щодо запровадження нових санкцій проти Росії, лідери країн ЄС можуть її затвердили під час зустрічі в Празі 6-7 жовтня.

Водночас співрозмовники агентства у європейських дипломатичних колах зауважують, що опір посиленню санкцій проти Москви з боку деяких держав-членів може уповільнити цей процес.

Як повідомлялося, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу в посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень. Проти російських санкцій також виступає Угорщина.