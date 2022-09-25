Прийом повторних заявок на виплати переселенцям продовжать до 1 грудня, – Мінреінтеграції

Усі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Планується, що відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом.

Наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям.