Прийом повторних заявок на виплати переселенцям продовжать до 1 грудня, – Мінреінтеграції
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Усі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Планується, що відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом.
Наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.
Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
Раніше повідомлялося, що уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям.