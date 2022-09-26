Греція зменшила імпорт російського газу майже вдвічі

Греція цього року скоротила імпорт російського газу більш ніж наполовину завдяки збільшенню поставок від інших виробників на єдиний термінал скрапленого природного газу під Афінами.

Про це повідомив оператор газової мережі країни, передає Європейська правда з посиланням на Euractiv.

LNG-термінал на острові Ревітуса, за 40 км від Афін, може зберігати 225 тис. кубометрів газу та регазифікувати 1,4 тис. кубометрів на годину.

Як зазначила виконавча директорка грецького оператора газової мережі DESFA Марія Ріта Галлі, термінал викликає зростаючий інтерес з боку внутрішніх та регіональних імпортерів і відіграє ключову роль в енергетичній стратегії Греції та її зусиллях підвищення безпеки поставок напередодні зими.

"У контексті енергетичної кризи Ревітуса є інфраструктурою для імпорту, терміналом, який дозволяє різноманітним джерелам поставок, різним джерелам LNG надходити на грецький газовий ринок. Вже цього року, максимально задіявши Ревітусу, ми спостерігаємо зниження імпорту газу з Росії", – сказала Галлі.

Зі зростанням попиту на LNG у всьому світі кількість вантажів, що прибувають до Ревітусу, подвоїлася порівняно з минулим роком.

Греція протягом багатьох років покладалася на Росію для задоволення близько 40% своїх потреб у газі, але вона збільшила закупівлю LNG в інших країнах відповідно до плану Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російської енергії.

Вона також отримує російський газ трубопроводом "Турецький потік", який також доставляється до Угорщини через Сербію.

Майже дві третини з 6,5 млрд кубометрів газу, що щорічно споживається Грецією, використовуються для виробництва електроенергії.

Як і інші європейські країни, вона зіткнулася з різким зростанням цін на енергоносії та з минулого року витратила близько 9 млрдв євро на субсидування рахунків за електроенергію для домашніх господарств та підприємств.

Раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція вжила заходів для забезпечення достатніх поставок енергії взимку на випадок припинення поставок російського газу до країни.