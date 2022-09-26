Японія заборонила експорт пов’язаних із хімічною зброєю товарів до Росії

Японія вирішила заборонити експорт товарів, пов’язаних із хімічною зброєю, до Росії в межах додаткових санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну.

Про це повідомив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.



Згідно із заявою уряду, опублікованою після засідання кабінету міністрів у понеділок, Японія також додала 21 російську організацію, в тому числі наукові лабораторії, до переліку установ, які підпадають під заборону на експорт.

До санкційного списку також потрапили Інститут теоретичної та експериментальної фізики імені О.І. Алиханова Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут", завод "Салют", НВО "Еталон", ВАТ "Моселектронпроект", АТ "Енергія", АТ "Інформакустика" та інші, пише Forbes.

Також японський уряд висловив стурбованість через можливість використання ядерної зброї.

"Японія глибоко стурбована можливістю використання ядерної зброї під час вторгнення Росії в Україну", – сказав Мацуно під час брифінгу.

Він додав, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною громадскістю у підтримці України та санкціях проти Росії.