У Росії почали зупинятися найбільші виробництва метанолу, – ЗМІ
Як пише російський "Коммерсант", через закриття європейського ринку російські виробники змушені за безцінь продавати продукцію до Китаю, щоб не допустити повної зупинки заводів.
Зокрема, проблеми виникли у "Томськ Газпрому", "Щекіноазоту", "Метафраксу", а також "Томета", який перебуває під конкурсним управлінням у межах процедури банкрутства. "Томет" технологічно пов'язаний із майданчиком "Тольяттіазота", який минулого року увійшов до складу "Уралхіму".
За даними видання, "Томет" працює із завантаженням менше 30%, решта підприємств як мінімум частково зупинені.
У Росії метанол виробляють дев'ять компаній. Їх сумарні виробничі потужності оцінюються в 4,5 млн тонн на рік, експорт становить близько 2 млн тонн. У 2021 році цей сектор активно зростав на тлі високих світових цін, і деякі компанії розширювали потужності.
При цьому основні обсяги експорту з Росії йшли до Європи, тому вже в березні з постачаннями виникали проблеми, оскільки вони здійснювалися через іноземні порти (ключовий – у Фінляндії). Водночас метанол формально не потрапив під санкції ЄС. Російські морські відвантаження через Усть-Лугу були обмежені потужностями з перевалки.
Наразі, стверджують джерела видання, компанії намагаються продати максимальні обсяги в Китай навіть за мінімальною ціною, щоб не допустити повної зупинки виробництва, оскільки потужності для зберігання обмежені, а перезапуск виробництва – витратний захід.
Але в Китаї, відзначають співрозмовники на ринку, теж слабкий попит на тлі чергових локдаунів, що також тисне на вартість метанолу.