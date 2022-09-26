У Росії почали зупинятися найбільші виробництва метанолу, – ЗМІ

У Росії почали зупинятися найбільші виробництва метанолу.

Як пише російський "Коммерсант", через закриття європейського ринку російські виробники змушені за безцінь продавати продукцію до Китаю, щоб не допустити повної зупинки заводів.

Зокрема, проблеми виникли у "Томськ Газпрому", "Щекіноазоту", "Метафраксу", а також "Томета", який перебуває під конкурсним управлінням у межах процедури банкрутства. "Томет" технологічно пов'язаний із майданчиком "Тольяттіазота", який минулого року увійшов до складу "Уралхіму".



За даними видання, "Томет" працює із завантаженням менше 30%, решта підприємств як мінімум частково зупинені.

У Росії метанол виробляють дев'ять компаній. Їх сумарні виробничі потужності оцінюються в 4,5 млн тонн на рік, експорт становить близько 2 млн тонн. У 2021 році цей сектор активно зростав на тлі високих світових цін, і деякі компанії розширювали потужності.



При цьому основні обсяги експорту з Росії йшли до Європи, тому вже в березні з постачаннями виникали проблеми, оскільки вони здійснювалися через іноземні порти (ключовий – у Фінляндії). Водночас метанол формально не потрапив під санкції ЄС. Російські морські відвантаження через Усть-Лугу були обмежені потужностями з перевалки.



Наразі, стверджують джерела видання, компанії намагаються продати максимальні обсяги в Китай навіть за мінімальною ціною, щоб не допустити повної зупинки виробництва, оскільки потужності для зберігання обмежені, а перезапуск виробництва – витратний захід.



Але в Китаї, відзначають співрозмовники на ринку, теж слабкий попит на тлі чергових локдаунів, що також тисне на вартість метанолу.