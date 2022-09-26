Суд передав АРМА завод напівфабрикатів "Єрмоліно"

Подільський районний суд міста Києва 8 вересня вирішив передати Національному агентству з питань управління корупційними активами (АРМА) завод напівфабрикатів "Єрмоліно", який належить росіянину Іллі Алєксандрову.

Про це йдеться у рішенні суду, передає liga.net.

Відповідно до нього, в управління АРМА перейдуть 70%-ві частки Алєксандрова у трьох українських компаніях: ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмром" та ТОВ "Єрмак голд", а також комплекс з виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів у селі Чумаки Дніпропетровської області, який належить компанії "Ромєрм".

У складі співвласників цих трьох компаній також указана швейцарська фірма Еbr Finanznolding Аg.

Ще одна компанія Алєксандрова ТОВ "Київ-Торг", банківські рахунки цих компаній і земля в Чумаках залишаються під арештом, але в управління АРМА не переходять.

Ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційному суді.

Як повідомлялося, у серпні суд арештував майно виробника напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю 350 млн грн.