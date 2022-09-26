Азербайджанський холдинг хотів придбати український "Альфа-Банк", але угода зірвалась, – Forbes

Азербайджанський інвестхолдинг NEQSOL Holding цієї весни планував придбати "Альфа-Банк Україна" росіян Андрія Косогова, Михайла Фрідмана та Петра Авена, але угода так і не відбулася.

Про це повідомляє український Forbes із посиланням на трьох співрозмовників: в одній зі сторін перемовин, а також у НБУ та серед політичного керівництва країни.

Ще один високопосадовець з держструктур підтвердив інтерес до банку з боку "азербайджанських інвесторів", однак не назвав їхніх імен.

За словами співрозмовників, формат, за якого NEQSOL міг стати власником "Альфи", передбачав етап націоналізації – азербайджанські інвестори мали б придбати банк у держави, а не у підсанкційних акціонерів на чолі з Михайлом Фрідманом.

За даними двох з них, справа не пішла далі за розмови через "специфіку" NEQSOL: холдинг не став навіть починати оформлення угоди через можливі складнощі з підтвердженням походження коштів.

Утім, прямий продаж українських активів "Альфи" неможливий через санкції, пояснює високопосадовець з Нацбанку.

"Крім цього, це дуже чутливе питання для української влади – якщо тісні звʼязки акціонерів "Альфи" з політичним керівництвом Росії не доведені, то статус великих платників податків у державі, що намагається знищити Україну, є очевидним.

Тож "робочим" варіантом продажу української "Альфи" була націоналізація із подальшою швидкою (протягом кількох днів) передачею банку новому власнику, розповідає співрозмовник з оточення Володимира Зеленського", – зазначають журналісти.

Азербайджанський холдинг уже купував великі активи в Україні: телеком-гіганта "Vodafone Україна" за $848 млн у 2019-му, а у 2021-му розпочав угоду з придбання заводу "Івано-Франківськцемент", який, за оцінкою інвестбанкірів, міг коштувати $400–500 млн.

"NEQSOL серйозно розглядався як можливий покупець "Альфи" у квітні. Але зрештою сторонам пояснили, що це неможливо", – каже один з учасників перемовин.

Як пояснюють два співрозмовники видання, сторони не змогли отримати гарантій, що NEQSOL надасть достатній пакет документів, які підтвердили б походження коштів холдингу.

Як пояснює Forbes, це важливо з двох причин. По-перше, НБУ, погодження якого обовʼязкове для банківських M&A, має значно жорсткіші вимоги до покупців у банківському секторі, ніж, наприклад Антимонопольний комітет, каже колишній директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз.

"Приміром, кілька років тому під час купівлі банку одному з великих українських бізнесменів довелося надавати документи, що підтверджують продаж нерухомості у 2006-му", – розповідає інший співрозмовник серед посадовців НБУ.

По-друге, до угод з продажу активів, що належать підсанкційним підприємцям, як правило, виникають питання у країн, які наклали санкції, – щоб M&A не була спробою "перекинути" актив на повʼязаних осіб. Фрідман та Авен потрапили до санкційних списків Євросоюзу та США.

Водночас NEQSOL не є афільованим із "Альфа-Груп".

"Однак ще під час купівлі Vodafone українські ЗМІ піддавали сумніву, що офіційний власник холдингу Насіб Гасанов є реальним бенефіціаром. Наприклад, видання НВ із посиланням на азербайджанського журналіста-розслідувача зазначало, що Гасанов може бути повʼязаний з оточенням президента Азербайджану Ільхама Алієва. Пресслужба NEQSOL заперечує цю інформацію", – йдеться у статті.

Нагадаємо, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".