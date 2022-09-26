Експорт української молочної продукції зріс до рекорду за останні два роки, – Мінагрополітики

Україна поступово переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої – в умовах війни активніше розвивається експорт молочної продукції та виробництво м’яса, сфера альтернативних джерел енергії, а також переробка зернових культур.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зростає експорт молочної продукції. За результатами серпня експорт молочної продукції показав рекордний показник за останні два роки. Подібне зростання очікується і надалі.

Крім того, наголошує Висоцький, збільшується поголів’я промислового свинарства та птахівництва. Це пояснюється насамперед здешевленням кормів, і тренд на розвиток тваринництва продовжуватиметься й надалі.

Також інвестиції спрямовуються в біоенергетику, підкреслив перший заступник міністра.

"Нещодавно відбулися аукціони з приватизації спиртзаводів. Кінцева запропонована ціна на аукціонах стала в три-чотири рази більша від стартової, а спиртзавод – це перш за все біотанол, біопаливо. У секторі зрозуміли, що набагато вигідніше виготовляти альтернативні джерела енергії – біоетанол, біогаз, біометан, – ніж просто продавати сировину і потім купувати природний газ за космічними цінами на сушку кукурудзи", – розповів він.

В Україні вже запущені проєкти за цим напрямом – до кінця року буде ще ціла низка. "Дані проєкти забезпечують заміщення імпорту енергетичних ресурсів, що для нас важливо, адже ми таким чином вирівнюємо енергетичний баланс", – додав Висоцький.

Ще один напрям, за його словами, – це більш глибока переробка зернових культур: виробництво борошна, готових макаронних виробів, амінокислот тощо. Такі проєкти також уже започатковані, але результат слід очікувати за два-три роки.