Із одеських портів вийшло ще 4 судна з українською аграрною продукцією

У понеділок, 26 вересня, в межах реалізації "зернової ініціативи", з портів "Одеса" та "Південний" вийшло 4 судна з 88,2 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Від причалів Одеського порту відійшли Mainland And, New Faith, Usichem. Із порту "Південний" - Karteria.

Загалом, із моменту виходу першого судна з українським продовольством враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшло 222 судна з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".