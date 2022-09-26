Із одеських портів вийшло ще 4 судна з українською аграрною продукцією
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Від причалів Одеського порту відійшли Mainland And, New Faith, Usichem. Із порту "Південний" - Karteria.
Загалом, із моменту виходу першого судна з українським продовольством враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.
Усього з українських портів вийшло 222 судна з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".