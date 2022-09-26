Росія готує кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, – розвідка

Російські окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Як пояснюють розвідники, цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. До того ж, командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських військових.

Крім того, наголошують у ГУР, Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.