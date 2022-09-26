У Польщі набули чинності нові обмеження на в’їзд для росіян

У понеділок набули чинності чергові обмеження на в’їзд до Польщі для росіян – проблеми виникнуть у громадян цієї країни, які подорожують літаком чи кораблем.

Про це повідомляє RMF24, передає Європейська правда.

Тиждень тому Польща, Литва, Латвія та Естонія заборонили росіянам в'їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою.

На підставі цього рішення минулого тижня було відмовлено у в'їзді 54 росіянам.

Із 26 вересня також обмежено можливість "в'їзду через повітряні та морські пункти пропуску" для громадян РФ.

У МВС Польщі пояснили, що "тільки широкі, жорсткі санкції можуть завдати рішучого удару по режиму Владіміра Путіна".

Утім, нові обмеження не означають повної заборони на в'їзд для росіян. Винятки, узгоджені Польщею та країнами Балтії, які мають на меті, серед іншого, подальшу підтримку опонентів Путіна, залишаються в силі. Виняток становлять дисиденти, гуманітарні випадки, а також власники посвідок на проживання, водії транспорту та члени дипломатичних місій.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.