McDonald’s відновлює роботу ще 7 ресторанів у Києві, зокрема на правому березі

Мережа McDonald’s з 27 вересня запускає доставку ще з семи ресторанів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

Так, доставка буде доступна з ресторанів за наступними адресами:

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", – додали у компанії.

У такий спосіб, із 27 вересня у Києві відновлять роботу на доставку вже 10 ресторанів мережі – 5 на правому березі та 5 – на лівому.

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s.

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.