McDonald’s відновлює роботу ще 7 ресторанів у Києві, зокрема на правому березі
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Мережа McDonald’s з 27 вересня запускає доставку ще з семи ресторанів у Києві.
Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.
Так, доставка буде доступна з ресторанів за наступними адресами:
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", – додали у компанії.
У такий спосіб, із 27 вересня у Києві відновлять роботу на доставку вже 10 ресторанів мережі – 5 на правому березі та 5 – на лівому.
Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s.
Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.