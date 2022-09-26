Україна відновила електропостачання звільненої від окупантів Балаклії

Україна відновила постачання електроенергії у звільненій від російських окупантів Балаклії на Харківщині.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.



"Сьогодні Балаклія отримала електроенергію, далі до живлення приєднуємо Ізюм", – написав він.



За словами Тимошенко, разом з електроенергією в Балаклії з'являються можливості для швидкого відновлення адміністративних і банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, дотичні до утворення системи життєзабезпечення громадян.



"Зрештою, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі або обігріву", – наголосив заступник голови.

Як повідомлялося, у звільненій від окупантів Балаклії відновили роботу "Нова пошта" та "Укрпошта".