Ціни на нафту оновили мінімуми з початку року

Ціни на нафту продовжують знижуватися під час торгів у понеділок після обвалу до січневих мінімумів наприкінці минулого тижня.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 13:30 у понеділок знижується до $85,66 за барель, що на $0,49 (0,57%) нижче ціни закриття попередньої сесії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилась до $78,37 за барель, що на $0,37 (0,47%) меншеза підсумкове значення попередньої сесії.

За минулий тиждень Brent втратила 5,7% вартості, WTI – 7,1%, причому обидві марки завершили торги на мінімальних позначках із січня.

Тиск на нафтовий ринок чинять побоювання світової рецесії, високий рівень інфляції і стійкість долара США, що підриває попит. Тривоги з приводу рецесії торкнулися всіх фінансових ринків, призвели до падіння акці1 та викликали зростання прибутковості облігацій, пише MarketWatch.

Крім того, додатковим негативним чинником виступають жорсткі заходи боротьби з коронавірусом у Китаї, які також послаблюють попит на енергоресурси.

Трейдери також стежать за обговоренням нового пакету антиросійських санкцій, які можуть торкнутися нафтогазового сектору, зазначає CNBC.

"Велике питання для прогнозування цін на нафту на найближчі кілька кварталів полягає в тому, як очікуване зниження попиту накладатиметься на санкції ЄС. Ринку все ще буде важко знайти заміну російської нафти", – зауважив аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар, який очікує, що Brent може повернутися до позначки $100 за барель у четвертому кварталі.