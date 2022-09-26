Російські розробники відеоігор орендують літаки для порятунку працівників від мобілізації, – ЗМІ

Російські розробники відеоігор почали евакуювати співробітників із країни, викуповуючи для цього цілі чартерні рейси.

За словами джерел на ринку розробки відеоігор, студії почали організовано вивозити співробітників після оголошення російським президентм Путіним часткової мобілізації 21 вересня, пише російський "Коммерсант".

Продюсер великої російськомовної студії, яка в березні вже вивела бізнес за кордон, розповів, що одна з компаній-розробників відеоігор замовила чартерний рейс для вивезення з РФ близько 100 своїх співробітників-чоловіків разом із сім'ями.

Те, що російські розробники наймають чартерні рейси для евакуації фахівців, підтвердило джерело в одній з найбільших ігрових студій СНД. При цьому співрозмовник видання зазначив, що "це не поодинока історія".

Російські студії, які не здатні організовано вивезти співробітників за кордон, намагаються захистити їх від мобілізації іншими способами, зокрема, намагаючись отримати офіційний статус ІТ-компанії, яким обіцюять бронь від мобілізації для співробітників.

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Водночас, за словами співрозмовника видання у російськомовній студії, ринок ігрової розробки "перебуває в паніці", тому що істотна частина співробітників навіть теоретично не зможе отримати обіцяну російським урядом бронь, оскільки для цього потрібна профільна освіта в IT.

Крім того, якщо в останні кілька місяців студії, які виїхали з Росії, з розумінням сприймали бажання низки співробітників працювати з країни, то зараз ситуація кардинально змінилася: "Залишити співробітників у країні – значить змиритися з тим, що когось заберуть, і ти залишишся з кадровою діркою".

Інший співрозмовник у великій ігровій студії та консультуючий чиновників при розробці заходів підтримки індустрії підтверджує, що розробники ігор справді масово виїжджають із країни.

"Потоки два: перший –це співробітники студій, які залишилися в країні, які перевезли бізнес за кордон після 24 лютого. Якщо до 21 вересня вони відкладали виїзд із Росії з особистих причин, то зараз усе – хапай мішки, вокзал, потяг відходить", – каже він.