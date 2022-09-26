Фонд гарантування виставив на продаж офіс "Промінвестбанку" на Одещині

На початку жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу нерухомості в Одесі та в Одеській області – окремим лотами на торги буде виставлено п’ять об’єкті, які перебувають на балансі ПАТ "Промінвестбанк".

Як повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів, усі лоти виставляються на торги вперше.

Так, 4 жовтня відбудуться аукціони з продажу трьох активів, а саме:

нежилі приміщення – офіс, загальною площею 495,8 кв.м у місті Южне. Початкова ціна реалізації – 3,1 млн грн;

службове приміщення (нежилі приміщення), загальною площею 1 678,2 кв.м в Одесі. Початкова ціна реалізації лоту– 15,5 млн грн.

нежитлове приміщення, колишнє відділення банку, загальною площею 338,8 кв.м у місті Чорноморськ. Початкова ціна реалізації лоту – 3,2 млн грн.

3 жовтня відбудеться аукціон з продажу трикімнатної квартири, загальною площею 102 кв.м, за адресою: м. Одеса, вулиця Артилерійська, будинок 4а. Початкова ціна реалізації – 2 млн грн.

І вже 7 жовтня відбудеться аукціон з продажу лоту нежилих приміщень, загальною площею 203 кв. м в Одесі на вулиці Канатній. Початкова ціна реалізації – 3,3 млн грн.

Зазначається, що торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ "Промінвестбанк".

Як повідомлялося, пілся початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо, у лютому 2021 року Національний банк України відмовився погодити угоду щодо опосередкованого придбання понад 99% акцій "Промінвестбанку" Сергієм Тігіпком. При цьому НБУ 30 жовтня 2020 року погодив придбання бізнесменом Сергієм Тігіпком 100% статутного капіталу ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай", яка викупила виставлений на продаж у рамках виконавчого провадження пакет акцій "Промінвестбанку" за 268,71 млн грн.

Перед придбанням структурами Тігіпка фінкомпанії "Фортіфай" у неї змінилися власники – фірму оформили на менеджерів, близьких до оточення олігарха Ігоря Коломойського.

У свою чергу, власник "Промінвестбанку" – російська держкорпорація ВЕБ.РФ - заявила, що продаж акцій на біржі порушує заборону Стокгольмського арбітражу, у зв'язку з чим ВЕБ має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.