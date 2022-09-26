ФСБ почала розвертати росіян при спробі втекти до Казахстану від мобілізації

Прикордонна служба ФСБ РФ не випускає з країни росіян, що підлягають мобілізації, при спробі перетнути кордон з Казахстаном на території Курганської області.

Інформацію про це російським пропагандистським ЗМІ підтвердили у прикордонному управлінні Федеральної служби безпеки у Курганській та Тюменській областях, повідомляє російський Forbes.

"Відбуваються спроби виїзду осіб, які підлягають мобілізації, ми їм повідомляємо про те, що їм необхідно звернутися до військкомату, тут не пропускаємо через кордон. З усіма питаннями, чому ухвалено таке рішення про непропуск, потрібно звертатися до військкомату – вони коментарі з цього приводу мають дати їм", – зазначили в управлінні.

Про те, що прикордонна служба ФСБ "стала забороняти росіянам виїзд з країни" раніше повідомив російський юрист Павло Чиков. Він опублікував фотографії повідомлень, виданих двом громадянам Росії, про те, що їм обмежено виїзд із країни за рішенням військового комісаріату. Один росіянин прямував із Тюмені до казахстанського міста Кустанай, другий — із Москви до Іркутська.

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Водночас у МВС Казахстану зазначають, що багато росіян використовують Казахстан для транзиту до інших країн, пише місцеве видання informburo.

За словами речника казахстанського МВС Аділя Сарсенова, за останні дні з Казахстану виїхали 40 тис. росіян. За даними МВС країни, у тому числі за останні п'ять днів майже 6 тис. росіян вилетіли з Казахстану через аеропорти.

Очільниця Мінпраці Казахстану Тамара Дуйсенова повідомила, що з початку поточного року з Росії до Казахстану в'їхало понад 260 тис. осіб. При цьому у 2021 році республіку відвідали менше 32 тис. росіян.

Часткову мобілізацію оголошено в Росії з 21 вересня указом Владіміра Путіна. На цьому тлі прикордонна служба Казахстану фіксувала зростання кількості росіян, які в'їжджають до країни. На кордоні двох країн утворилося скупчення машин.



