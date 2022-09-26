Чиновники почали купувати елітні позашляховики під час війни нібито для потреб ЗСУ

Органи влади та держструктури почали купувати за державні кошти позашляховики у елітній комплектації, пояснюючи це потребами оборони та ЗСУ.

У перші кілька місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L, пишуть Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Нафтогазбека" придбала сім автівок 2017-2019 років виробництва по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень. Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", які працюють у зоні, де ведуться бойові дії або існує реальна загроза обстрілів.

Водночас закупівлі "Нафтогазу" були виключенням серед правила, оскільки на початку вторгнення уряд дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання. Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро".

Після цього у системі почали з'являтися повідомлення про закупівлю різноматіних авто за ціною від 1,5 мільйона: