Чиновники почали купувати елітні позашляховики під час війни нібито для потреб ЗСУ
У перші кілька місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L, пишуть Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, "Нафтогазбека" придбала сім автівок 2017-2019 років виробництва по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень. Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", які працюють у зоні, де ведуться бойові дії або існує реальна загроза обстрілів.
Водночас закупівлі "Нафтогазу" були виключенням серед правила, оскільки на початку вторгнення уряд дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання. Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро".
Після цього у системі почали з'являтися повідомлення про закупівлю різноматіних авто за ціною від 1,5 мільйона:
- виконком Мирнограда (Донецька область), що знаходиться у 50 кілометрах від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбав чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 "на підтримку Збройних Сил". Цей же джип з пробігом 143 тисячі кілометрів нещодавно виставлявся на аукціон. Навіщо збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації "Executive Lounge" у тендерній документації не повідомляється.
- державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2,39 млн грн придбав електричний автомобіль Hyundai Ioniq 5 з комплектом зимової гуми, килимками і тонуванням скла.
- державне "Дрогобицьке лісове господарство" оголосило тендер на закупівлю позашляховика Toyota Highlander. Львівський салон запропонував автомобіль за 2,29 млн грн. Він має хромовані елементи декору, антену "плавник акули", обігрів лобового скла, висувні омивачі фар, зовнішні дзеркала з обігрівом, функцією автоматичного складання та нахилу при задньому русі. Салон має бути шкіряний з декором під дерево та ілюмінацією панелей приладів та дверей. Сидіння – з підігрівом. На сайті продавця вказано, що це "кросовер для ділових та сімейних подорожей".
- Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС оголосив тендер на придбання пікапу за 2 мільйони гривень. Рятувальники хочуть новий Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT з кунгом, бортовим комп’ютером, клімат-контролем, задніми та передніми датчиками паркування. Автівка має бути білого кольору, тобто про передачу його для військових потреб не йдеться. Аукціон призначено на 30 вересня.
- Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайті офіційного дилера японських автівок в Україні є багато пропозицій щодо інших модифікацій Toyota RAV4 і всі вони дешевші від автівки для поліції. В обгрунтуванні закупівлі не сказано чому було придбано найрозкішніше авто з можливих.
- Комунальне "Конотопське транспортне управління" придбало кросовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автівка потрібна для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Однак чому для перевезення військових не можна було придбати дешевший або вживаний автомобіль – невідомо.