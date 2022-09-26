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Чиновники почали купувати елітні позашляховики під час війни нібито для потреб ЗСУ

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Чиновники почали купувати елітні позашляховики під час війни нібито для потреб ЗСУ
Органи влади та держструктури почали купувати за державні кошти позашляховики у елітній комплектації, пояснюючи це потребами оборони та ЗСУ.

У перші кілька місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L, пишуть Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Нафтогазбека" придбала сім автівок 2017-2019 років виробництва по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень. Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", які працюють у зоні, де ведуться бойові дії або існує реальна загроза обстрілів.

Водночас закупівлі "Нафтогазу" були виключенням серед правила, оскільки на початку вторгнення уряд дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання. Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро".

Після цього у системі почали з'являтися повідомлення про закупівлю різноматіних авто за ціною від 1,5 мільйона:

  1. виконком Мирнограда (Донецька область), що знаходиться у 50 кілометрах від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбав чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 "на підтримку Збройних Сил". Цей же джип з пробігом 143 тисячі кілометрів нещодавно виставлявся на аукціон. Навіщо збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації "Executive Lounge" у тендерній документації не повідомляється.
  2. державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2,39 млн грн придбав електричний автомобіль Hyundai Ioniq 5 з комплектом зимової гуми, килимками і тонуванням скла.
  3. державне "Дрогобицьке лісове господарство" оголосило тендер на закупівлю позашляховика Toyota Highlander. Львівський салон запропонував автомобіль за 2,29 млн грн. Він має хромовані елементи декору, антену "плавник акули", обігрів лобового скла, висувні омивачі фар, зовнішні дзеркала з обігрівом, функцією автоматичного складання та нахилу при задньому русі. Салон має бути шкіряний з декором під дерево та ілюмінацією панелей приладів та дверей. Сидіння – з підігрівом. На сайті продавця вказано, що це "кросовер для ділових та сімейних подорожей".
  4. Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС оголосив тендер на придбання пікапу за 2 мільйони гривень. Рятувальники хочуть новий Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT з кунгом, бортовим комп’ютером, клімат-контролем, задніми та передніми датчиками паркування. Автівка має бути білого кольору, тобто про передачу його для військових потреб не йдеться. Аукціон призначено на 30 вересня.
  5. Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайті офіційного дилера японських автівок в Україні є багато пропозицій щодо інших модифікацій Toyota RAV4 і всі вони дешевші від автівки для поліції. В обгрунтуванні закупівлі не сказано чому було придбано найрозкішніше авто з можливих.
  6. Комунальне "Конотопське транспортне управління" придбало кросовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автівка потрібна для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Однак чому для перевезення військових не можна було придбати дешевший або вживаний автомобіль – невідомо.

Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Та не може такого бути.То мабуть чиновники перепутали проект"Армія дронів" для ЗСУ з проектом "Армія елітних сраковозок для ЗЕ влади". Чи ні? От і я не вірю.Адже наш сонцесяйний найвеличніший Веховний очолив волонтерський рух і всі гроші до копійочки,включаючи і свої,перераховує на підтримку ЗСУ,і не дозволив би під час війни витрачати бюджетні кошти на єлітні сраковозки для чинуш.
  • Maxim Sobolsky
    Ну яке бажання в мене стає вже майже манією після подібних опублікованих фактів?? 🤔 ВІШАТИ ТВАРЮК!!! 🤬 На найближчій гілляці, яка може втримати вагу їх розжирілих на людській крові і сльозах чинушних дуп!!!
  • Alex Alex 9d55ceb0
    Ничего у нас не меняется, кто то в подвалах живет потому что потерял все, кто то машины за несколько миллионов покупает и премии по несколько сот тыс грн в месяц себе выписывает ни за что. Война, не война - всем пох. Тут наверное даже после ядерного удара рука чиновника восстанет из пепла и будет воровать, эту заразу у нас ничем не выпалить
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