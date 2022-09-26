США пропонують обмежити ціни на нафтопродукти з Росії

Запропонована США стеля цін на російську нафту, на думку Вашингтона, має також поширюватися і на нафтопродукти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заступника помічника міністра фінансів Кетрін Волфрам, передає Інтерфакс-Україна.

"За словами Волфрам, пропозиція щодо стелі цін на нафту з Росії стосується й нафтопродуктів", – пише агентство.

Волфрам також зазначила, що США ведуть переговори з ОПЕК щодо того, як запланована "стеля" вплине на ціни на нафту. Також зазначається, що Китай та Індія не беруть участь у переговорах про цю пропозицію США.

Раніше повідомлялося, що країни-члени Європейського Союзу намагаються досягти впродовж кількох тижнів політичної угоди, яка б запровадила обмеження ціни на російську нафту.

До того прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати санкції проти Росії. За його словами, санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%.