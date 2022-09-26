З Одеси почали експортувати зерно цьогорічного врожаю

Одеські зерновиробники почали відправляти замовникам збіжжя врожаю 2022 року. Вистачить хліба і для внутрішніх потреб, і виконуються 70 заявок на експорт агропродукції.

Про це заявив 26 вересня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на брифінгу, передає Укрінформ

"Інтенсивність експорту агропродукції з України продовжує зростати, передусім через порти Великої Одеси. Якщо порівняти експорт вантажів у поточному році, то за півтора місяця їх вивезено зарубіжним замовникам більше, аніж залізничним та річковим транспортом за півроку. От і сьогодні з Одеського порту виходить черговий балкер із зерном, ще дев’ять суден зараз проходять перевірку фахівцями спільний Координаційного центру (складається з турецьких, російських і українських військових та представників ООН, – ред.)", – сказав Братчук.

За його словами, обсягів перевалки збіжжя довоєнного часу навряд чи вдасться досягти найближчим часом, але робиться все можливе для збільшення експорту української агропродукції.

Братчук зауважив, що нині аграрії збирають врожай гречки, соняшнику, проса та ведуть посівну кампанію. Зокрема, озимою пшеницею буде засіяно понад 540 тис. гектарів.

Як повідомлялося, в понеділок, 26 вересня, в межах реалізації "зернової ініціативи", з портів "Одеса" та "Південний" вийшло 4 судна з 88,2 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи..

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".