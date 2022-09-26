Угорщина блокуватиме санкції проти Росії у сфері атомної енергетики, – міністр

Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Європейська правда з посиланням на Bloomberg.

"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", – сказав Сійярто в Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.

За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.

Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.

Сійярто додав, ЄС "вже рухається до рецесії" після того, як санкції порушили ланцюжки постачання енергії зі сходу на захід. За його словами, новий реактор, будівництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року, потрібен для "захисту нашого суверенітету".

Раніше Сійярто закликав усі інституції Євросоюзу надати гарантії, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.

У серпні Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" з розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом". Це могло бути умовою, за якою Москва погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Угорщину відмовитися від енергетичної співпраці з Росією. Ще в березні глава угорського МЗС заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш".

У червні портал Direkt 36 опублікував розслідування, згідно з яким розширення АЕС буде розташоване над тектонічним розламом, що загрожує зсувом ґрунту з одного з боків розламу і, відповідно, руйнуванням станції.

Але вже після цього, 1 липня, Сійярто заявив, що будівництво "Пакш ІІ" може початися у вересні. За даними ЗМІ, вартість будівництва становить 12,5 млрд євро. Із них Росія виділила для "Росатома" 10 млн євро кредиту.