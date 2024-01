Horizon Capital залучила половину коштів на першому етапі формування нового фонду на $250 мільйонів

Horizon Capital, американська компанія прямих інвестицій, яка інвестує в експортно-орієнтовані компанії з високими темпами зростання в Україні та регіоні, оголосила про формування нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV, L.P. (HCGF IV), до якого було залучено $125 млн на першому етапі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Із запуском фонду HCGF IV компанія Horizon Capital досягла рекордно високого результату першого етапу, зібравши 50% від своєї мети $250 млн", – сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на першому етапі Фонд підтримали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), дочірня компанія KfW Group – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Голландський банк розвитку (FMO), Швейцарський інвестиційний фонд для тих, хто розвивається. ринків (SIFEM), Western NIS Enterprise Fund та Zero Gap Fund (сформований у співпраці між The Rockefeller Foundation та John D. and Catherine T MacArthur Foundation).

Фонд підтримуватиме підприємців-візіонерів, які очолюють технологічні та експортоорієнтовані компанії, що швидко ростуть.

Читайте також: Світовий банк може виділити $30 мільйонів для нового фонду Horizon Capital

Офіційна церемонія підписання відбулася 26 вересня у лондонському офісі IFC. У ній взяли участь провідні представники установ-інвесторів, а також засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна та старший партнер Василь Тофан.

Президент України Володимир Зеленський також приєднався до інвесторів фонду на офіційну церемонію підписання з Україною через відеозв'язок.

"Для нас велика честь увійти в історію, запустивши перший фонд для України та Молдови з моменту 24 лютого, і перший фонд, який підтримає ці країни відтоді, як вони набули заслуженого та важко отриманого статусу кандидата в ЄС у червні поточного року", – заявила Кошарна.

Раніше ЄБРР та IFC повідомили, що схвалили вкладення в HCGF IV відповідно $50 млн і $30 млн.

IFC уточнював, що фонд інвестуватиме $10-30 млн для придбання міноритарних пакетів акцій 10-15 компаній із середньою капіталізацією та вартістю $50-150 млн.

Згідно з матеріалами корпорації, HCGF IV є наступником Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017 рік) і наслідуватиме аналогічну інвестиційну стратегію, орієнтовану на ІТ-послуги та продукти, а також на електронну комерцію, інноваційні споживчі товари та фінтех.

IFC нагадує, що інвестував у EEGF III та EEGF II (2008), тоді як ЄБРР був інвестором EEGF III та EEGF II, а також HCGF II.

Horizon Capital – велика інвестиційна компанія, що управляє п'ятьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,1 млрд, серед яких – WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ( $370 млн) та EEGF III ($200 млн), а також HCGF II ($258,3 млн). Кошти зазначених фондів інвестуються в проєкти в Україні та Молдові.