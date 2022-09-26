Єврокомісія оновить принципи візової політики щодо Росії через втікачів від мобілізації, – ЗМІ

Посли ЄС 26 вересня домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з огляду на велику кількість росіян, які намагаються втекти від мобілізації.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська правда.

Як повідомив Джозвяк, посли ЄС зустрілися 26 вересня вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які рятуються від мобілізації.

Вони домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з урахуванням національної безпеки держав-членів.

Як повідомлялося, 21 вересня російський президент Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

На найближчі прямі рейси з Москви до Стамбула, Єревану, Баку та інших сусідніх з Росією країн, для виїзду до яких не потрібна віза, вже закінчилися авіаквитки.

Із міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.

У той самий час німецький уряд хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".