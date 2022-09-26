Mazda планує остаточно припинити виробництво автомобілів у Росії

Японський автоконцерн Mazda розглядає можливість остаточного виходу з ринку Росії.

Як повідомив представник компанії Акіра Мачіда, Mazda наразі не бачить можливості для відновлення виробництва автомобілів на своєму заводі у Владивостоці, пише Bloomberg.

Японська компанія веде переговори про вихід зі своїм російським партнером – компанією "Соллерс" та іншими зацікавленими сторонами. За словами співрозмовника агентства, виробник ще не ухвалив рішення про майбутнє місцевих співробітників.

Mazda та "Соллерс" у 2012 році створили спільне підприємство у Владивостоці – ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус". На майданчику випускалися кросовери Mazda CX-5, Mazda CX-9, седан Mazda6. Минулого року підприємство зібрало близько 30 000 машин і отримало чистий прибуток 586 млн рублів.

Після російського вторгнення в Україну Mazda припинила постачання комплектуючих на російський завод.

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Як повідомлялося, раніше конкурент Mazda, японський виробник Toyota заявив про рішення закрити автозавод у Росії через неможливість відновити регулярне постачання комплектуючих.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4, які традиційно входили до топ бестселерів ринку. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік. У 2021 завод наростив випуск на 20%, до 80,8 тис. машин, за той же період компанія реалізувала на російському ринку 117,3 тис. машин (з урахуванням Lexus). Підприємство також постачало машини до Казахстану, Білорусі та Вірменії.



Як наголошують співрозмовники видання, фактично для російських власників автомобілів Toyota і Lexus нічого не зміниться: компанія продовжить надавати післяпродажне обслуговування. Крім того, це рішення не торкається роботи дилерської мережі.

У березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.