США додатково виділять $460 мільйонів для українських правоохоронців

США додатково виділять Україні $457,5 млн для підтримки правоохоронних органів та розслідування злочинів російської армії.

Про це йдеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті Держдепу.

Ці кошти спрямують українським правоохоронцям та органам кримінальної юстиції, частина з них також буде направлена на підтримку "зусиль українського уряду щодо документування, розслідування та судового переслідування звірств, скоєних російськими військовими".

У заяві зазначається, що у підсумку американські асигнування на підтримку української поліції, прокуратури прикордонників та інших служб перевищать $645 млн. Раніше надана США частина коштів була спрямована на забезпечення засобами індивідуального захисту, медикаментами та бронетехнікою співробітників Нацполіції та Держприкордонслужби.