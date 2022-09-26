Країни Євросоюзу не можуть домовитися про обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Країни Євросоюзу поки не можуть дійти згоди між собою щодо запровадження стелі цін на російську нафту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

"Країни ЄС поки не можуть досягти угоди щодо стелі цін на російську нафту. Швидше за все, вони вирішать почекати з рішенням з цього питання доти, доки не узгодять ширший пакет санкцій", – пише агентство.

За даними агентства, між країнами ЄС існують розбіжності щодо цього питання, зокрема, незгоду з пропозицією про "стелю" цін висловили Кіпр та Угорщина. У ЄС такі рішення приймаються одноголосно, тобто кожна країна має право вето, підкреслює Bloomberg.

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Багато деталей цього заходу також ще доведеться доопрацювати, зазначає агентство, в тому числі неясно, на якому саме рівні буде встановлена ​​верхня межа вартості. Серед інших заходів, які обговорюються в ЄС, – контроль над імпортом алмазів із РФ та заборона на деякі вироби зі сталі.

Крім того, за даними агентства, країни ЄС досягли певного успіху в питанні узгодження обмеження експорту до Росії низки електронних компонентів.

"Інші можливі заходи, що обговорюються, – обмеження на імпорт алмазів, заборона на імпорт деяких видів продукції зі сталі", – наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що представники національних урядів у Брюсселі намагатимуться досягти попередньої угоди щодо цінову межу перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.

Але однією із найбільших проблем може стати протидія Угорщини, а для ухвалення рішення потрібна одностайність.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати санкції проти Росії. За його словами, санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%.