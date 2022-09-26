Держенергоефективності приєдналося до Європейського альянсу із чистого водню

Держенергоефективності увійшло до складу Європейського альянсу із чистого водню, заснованого Європейською Комісією в липні 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Альянс підтримує широкомасштабний розвиток водневої енергетики до 2030 року та є частиною курсу ЄС щодо декарбонізації промисловості.

"Ми розглядаємо розбудову водневої економіки як один із стовпів відбудови України, її енергетичної трансформації та формування підґрунтя для декарбонізації економіки. Водночас, критичність питання енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи відкриває широкий горизонт для тісної співпраці із партнерами ЄС", – прокоментував голова Держенергоефективності Валерій Безус.

"Держенергоефективності із Міненерго опрацьовує шляхи побудови водневої економіки України у рамках робочої групи на базі міністерства, а також у відкритому діалозі із науковою, бізнес-спільнотою та європейськими партнерами", – додав він.

Так, у своїй Водневій стратегії Європейська комісія визначила Україну одним з пріоритетних партнерів у майбутній водневій економіці Євросоюзу.

Окрім цього, у плані REPowerEU Єврокомісія передбачає створення кількох коридорів імпорту водню в ЄС, один з яких – саме з Україною, щойно будуть для цього умови.

Тож, членство в Європейському альянсі з чистого водню допоможе активізувати міжнародну співпрацю, обмін досвідом та інформацією про розвиток водневої енергетики в різних країнах. Також участь в альянсі сприятиме пошуку потенційних партнерів для втілення проєктів із виробництва, транспортування, накопичення та використання водню.

Наразі членами альянсу є більше 1500 організацій, у тому числі більше 10 від України, серед них: Міненерго, ДП "НАЕК "Енергоатом", Оператор ГТС України, НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" та інші.

Серед основних завдань альянсу – сприяти залученню інвестицій та стимулювати виробництво і використання чистого водню. Зокрема, об’єднання готує низку інвестиційних проектів. На сьогодні зібрано понад 1500 проєктів від членів альянсу.

Для обговорення шляхів розвитку водневої енергетики члени Альянсу двічі на рік збираються на Hydrogen Forum.