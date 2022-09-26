Британія внесла до санкційного списку ще чотирьох російських мільярдерів

Велика Британія внесла до санкційних списків понад 90 фізичних та юридичних осіб у відповідь на незаконні фіктивні референдуми, які російський режим оголосив на окупованих територіях України.

Як повідомляється на сайті британського уряду, санкції націлені на російських високопосадовців, які причетні до організації незаконних референдумів, також на "улюблене піар-агентство Путіна", російських банкірів та мільярдерів, статки яких оцінюються у 6,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Зокрема, під санкцїі потрапили російські мільярдери Год Нісанов і Зарах Ілієв, відомі як "Королі російської нерухомості". Їх капітал оцінюється у 2 мільярди фунтів стерлінгів, вони контролюють російську будівельну компанію "Киевская Площадь, що працює по всій Росії.

Крім того, до санкційного списку внесений мільярдер Іскандер Махмудов – засновник "Уральської гірничо-металургійної компанії", який до березня її безпосередньо очолював. Статки Махмудова оцінюються у 2,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Також до санкційного списку увійшов Ігор Макаров – президент і власник групи "Арети" , великого російського інвестора в нафтогазовому секторі, а також засновник "Ітери", першої російської незалежної газової компанії до того, як її придбала державна "Роснефть". Статки Макарова оцінюються у 1,6 мільярда фунтів стерлінгів

Також під санкції потрапила російська держкомпанія "Гознак", яка займається виготовленням документів, у тому числі паспортів РФ, які роздаються на тимчасово окупованих територіях.

Велика Британія також включила до санкційних списків 55 членів правління російських організацій, які причетні до фінансування армії РФ. Серед санкційних осіб:

23 особи зі складу ради директорів і правління "Газпромбанку";

16 членів наглядової ради та правління "Сбєрбанку";

10 топменеджерів "Совкомбанку", у тому числі заступник голови та члени наглядової ради та правління.

До санкційного списку також внесено 33 російських посадовців та колабораціоністів, які безпосередньо причетні до організації псевдореферендумів.

Як повідомлялося, наприкінці червня Велика Британія https://biz.censor.net/n3350998 включивши до нього російських мільярдерів Владіміра Потаніна та Саїда Гуцерієва, а також "Московський індустріальний банк", вугільну групу "Колмар" та її голову Анну Цивілєву, відому як двоюрідна племінниця Путіна. П