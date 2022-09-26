Правоохоронці два тижні не можуть вилучити обладнання незаконної тютюнової фабрики у Жовтих Водах, – Гетманцев

Співробітники правоохоронних органів уже два тижні проводять обшуки на нелегальному виробництві тютюнових виробів в Жовтих Водах.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев написав на своїй сторінці у Facebook.

"Масштаби злочинної діяльності достеменно встановлені, як і винні у вчиненні злочину. Водночас, як мені відомо, обшуки досі не завершені, вилучення обладнання не оформлено належно", – написав Гетманцев.

За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці".

"З огляду на це, прошу правоохоронців не гратися з КПК і негайно довести розпочате до кінця відповідно до закону", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше нардеп заявляв, що "деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності".

Відомо, що у Жовтих Водах Дніпропетровської області розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово ставала предметом уваги представників різних силових відомств у минулі роки. Обшуки на фабриці у 2018-2021 роках проводили Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.

Зокрема, у листопаді 2019 року СБУ провела обшуки як на фабриці у Жовтих Водах, так і в офісах податкової та фіскальної служб Дніпропетровської області. У СБУ заявили, що податківці почали змову з виробниками нелегальних цигарок і "прикривали" протизаконний бізнес.

У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, однак вже наприкінці квітня того ж року після чергових обшуків на фабриці у Жовтих Водах про припинення протиправної діяльності злочинної групи, яка організувала незаконне виготовлення тютюнової продукції, заявила вже СБУ.

У травні 2020 року СБУ також звинувачувала заступника керівника підрозділу управління ДФС у Дніпропетровській області та його підлеглого у приховуванні податкових порушень на тютюновій фабриці у Жовтих Водах.

У серпні 2021 року співробітники ДФС кілька днів проводили обшуки на фабриці "Юнайтед Табако", з метою документування злочинної схеми, отримання доказів та призупинення виробництва контрафактних цигарок.