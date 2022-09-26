Японія і Велика Британія планують різко збільшити видатки на оборону

До 2030 року річний військовий бюджет Великобританії має зрости до 100 млрд фунтів стерлінгів ($108 млрд), порівняно із 48 млрд фунтів на 2022 рік.

Про це британський міністр оборони Бен Воллес розповів виданню The Telegraph, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За поточним прогнозом, ми говоримо про оборонний бюджет приблизно в 100 млрд фунтів стерлінгів у 2029-2030 роках. Наразі у нас 48 млрд фунтів. Ось у чому різниця. За вісім років це – величезна сума", – сказав британський міністр.

За його словами, планується значно збільшити витрати на розвідку та спостереження, а також поступово наростити чисельність британських збройних сил.

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Водночас японське агентство "Кіодо" з посиланням на неназваних високопосадовців повідомляє про плани уряду Японії збільшити оборонні витрати до $279 млрд наступних п'яти років, порівняно із $191 млрд у попередній п'ятирічний період.

Нові плани відображають прагнення Токіо "фундаментальним чином зміцнити" оборонний потенціал країни з огляду на посилення військової могутності КНР та розвитку в КНДР ракетної та ядерної програм.

Якщо план наростити оборонні витрати до $279 млрд у наступні п'ять років схвалять, то Японія за рік зможе витрачати на оборону близько $69 млрд, тобто майже 2% ВВП, що відповідає цільовому показнику НАТО.

Раніше цього року Міноборони Японії запросило на свої потреби безпрецедентну для країни суму $38,9 млрд із бюджету на 2023 фінансовий рік. Однак остаточна сума оборонних витрат на рік може виявитися ще вищою – $45,3 млрд.

Додаткові кошти спрямують на придбання ракет дальнього радіусу дії, безпілотників та розвитку безпілотних технологій, на будівництво нових есмінців, оснащених системою протиракетної оборони Aegis. Також планується профінансувати модернізацію ракет, складів боєприпасів та виробництва.