Фонд держмайна виставив на продаж два приміщення колишнього заводу "Арсенал" у Києві

Фонд держмайна України виставив на приватизаційний аукціон два приміщення колишнього заводу "Арсенал" у Києві загальною площею 500 кв. м.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Зокрема, на аукціон виставлена частина приміщень корпусу №1 ("Виробничі майстерні" 1850-1851 роки):

площа – 350,8 кв. м;

стартова ціна – 23 096,23 грн;

прийом пропозицій – до 11 жовтня 2022 року, 20:00;

дата аукціону – 12 жовтня 2022 року.

А також частина приміщень корпусу №7 ("Ковальська майстерня"):

площа – 150 кв. м;

стартова ціна – 377 717,86 грн;

прийом пропозицій – до 11 жовтня 2022 року, 20:00;

дата аукціону – 12 жовтня 2022 року.

Локація приміщень: вулиця Князів Острозьких (колишня Московська), 8.

"Активи мають гарне місце розташування в центрі міста, забезпечені гарною логістичною розв’язкою, підключені до всіх необхідних комунікацій", – зазначили в Фонді.