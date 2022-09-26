Міненерго Росії спрогнозувало падіння експорту газу на 33%

Російське енергетичне агентство (РЕА) Міненерго РФ спрогнозувало два сценарії розвитку ситуації з експортом російського газу.

Згідно із прогнозом, у цільовому сценарії до 2030 року експорт газу з Росії зросте на 5,6% – до 265 млрд кубометрів, а у негативному – впаде на 33,4%, до 167 млрд куб. м, порівняно з 2021 роком, пишуть "Вєдомості" із посиланням на презентацію РЕА.

За даними агентства, у 2021 році Росія експортувала 251 млрд кубометрів газу, у тому числі 210 млрд куб. м трубопроводами, а 41 млрд куб. м (29,7 млн ​​тонн) – у вигляді скрапленого природного газу (LNG).

Обидва сценарії, описані у презентації РЕА, передбачають зниження обсягів експорту трубопровідного газу: за цільовим сценарієм – на 26,2% або на 55 млрд куб. м, за негативним – удвічі, на 105 млрд куб. м.

За оцінками РЕА, експорт трубопровідного газу до Європи разом із Туреччиною за цільовим сценарієм до 2030 року впаде на 78% – до 36 млрд куб. м (порівняно із 165 млрд куб. м у 2021 році). Цільовий сценарій РЕА передбачає, що близько 78 млрд куб. м трубопровідного газу буде перенаправлено з Європи до Азії.

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Прогнозоване загальне зростання експорту газу планується досягти переважно за рахунок LNG, постачання якого за кордон має зрости майже у 2,7 раза – до 110 млрд куб. м (79,7 млн ​​тонн) у 2030 році. При цьому російська програма "Прорив на ринки LNG" спочатку передбачала збільшення виробництва до 140 млн тонн на рік (193,2 млрд куб. м) до 2035 року, у серпні 2022 року голова Міненерго оголосив про перегляд прогнозу – до 80-120 млн тонн на рік ( 110-166 млрд куб.м).

Наразі у Росії є лише два діючі великотоннажні LNG-заводи: "Сахалін-2" (на умовах угоди про розподіл продукції; контроль — у "Газпрому") та "Ямал СПГ" (у "Новатека" — 50,01%). Будівництво нових потужностей значно ускладнено внаслідок санкцій, що забороняють постачати до РФ новітнє обладнання у цій сфері.

Як повідомлялося, з початку 2022 року російський "Газпром" видобув 300,8 млрд кубометрів газу, що на 15,9% або на 56,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік. При цьому експорт газу компанією до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 38,8% або на 53,7 млрд куб. м – до 84,8 млрд кубометрів.



