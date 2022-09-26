Продажі електромобілів цього року можуть досягти рекорду, – МЕА

Продаж електромобілів цього року може досягти рекордного максимуму.

Це прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передає Інтерфакс-Україна.

У той самй час МЕА наголошує на необхідності вжити більш активних заходів в інших секторах, щоб досягти цілей за нульовими рівнями викидів до 2050 року. МЕА відзначило "надихаючі ознаки прогресу в ряді секторів", проте попередило, що потрібні "активніші зусилля".

У щорічній доповіді МЕА Tracking Clean Energy Progress (TCEP) йдеться, що світовий продаж електромобілів збільшився вдвічі в 2021 році, склавши близько 9% автомобільного ринку загалом. У 2022 році продажі, як очікується, досягнуть нового максимуму, склавши 13% від загального обсягу продажів легкових автомобілів.

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Раніше МЕА повідомляло, що продаж електромобілів у 2021 році досяг 6,6 млн. У першому кварталі 2022 року показник склав 2 млн, збільшившись на 75% порівняно з першими трьома місяцями 2021 року.

За даними МЕА, виробники електромобілів можуть виконати цілі, поставлені на 2030 рік, у рамках плану досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. Це саме стосується й сегменту виробництва освітлювальних приладів, де понад 50% ринку зараз використовує технологію LED.

Тим часом агентство зазначає, що ситуація з продажем електромобілів "ще не є світовим феноменом".

"Продажі в країнах, що розвиваються, йдуть повільними темпами у зв'язку зі зростанням вартості купівлі та недоліком інфраструктури для зарядки електромобілів", – йдеться в повідомленні агентства.

У той самий час глава МЕА Фатіх Біроль зазначив наявність "більшої, ніж будь-коли кількості ознак, що вказують, що нова глобальна енергетична економіка активно розвивається".

Раніше повідомлялося, що за вісім місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 7 366 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.