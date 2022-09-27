На обох "Північних потоках" зафіксовано аварії, можлива диверсія (оновлено)

Витоки газу зафіксували у виключній економічній зоні Данії на північному сході від острова Борнхольм. Розташування відповідає трасі російського газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє Морське управління Даніїї, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що навколо зони витоків встановлені п'ятимильні заборонені зони для судноплавства.



Оператор магістралі – дочірня компанія російського "Газпрому" Nord Stream AG – повідомив, що увечері 26 вересня диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер". Компанія зазначає, що терміни відновлення роботи трубопроводів поки що оцінити неможливо.

Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що у Кремлі "надзвичайно стурбовані цими новинами".

"Це – дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск", – сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.

"Складно уявити, що це випадковість. Ми не можемо виключити диверсію, але зараз надто рано робити висновки",– заявила Фредеріксен виданню EUobserver у Польщі, де вона була присутня на відкритті трубопроводу Baltic Pipe.

Своєю чергою заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач заявив, що Варшава теж не виключає сценарію з диверсією, проте не робитиме остаточних висновків, поки не отримає необхідну інформацію від Данії.

При цьому Пшидач зазначив, що "не можна виключати будь-яких варіантів – ми проходимо через період серйозної напруженості на світовій арені".

Водночас деякі німецькі ЗМІ із посиланням на джерела у німецьких службах безпеки зазначають, що в Берліні також схиляються до того, що на газопроводі могла статися диверсія.

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Як повідомлялося, напередодні аналогічна проблема виникла на "Північному потоці-2". Там стався витік газу на морській ділянці біля Данії, що призвело до зниження тиску в трубі зі 105 до 7 бар.

Лише на початку вересня Владімір Путін шантажував ЄС, обіцяючи збільшити постачання газу у випадку запуску "Північного потоку-2", для чого, за словами російського президента, достатньо "тільки кнопку натиснути".

Перед цим російський "Газпром" зменшив постачання газу до ЄС трубопроводом "Північний потік" до 20% його потужності, вимагаючи скасування санкцій.

"Північний потік-2", що з'єднує Росію та Німеччину через Балтійське море, було добудовано у вересні минулого року. Для його запуску оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG мав отримати дозвіл німецького та європейського регуляторів.

У лютому у відповідь на визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Без сертифікації введення газопроводу в експлуатацію неможливе.