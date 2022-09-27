Нацбанк видав банкам ще $100 мільйонів та 20 мільйонів євро готівкою

Національний банк вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що до обміну Нацбанк запропонував $100 млн та 100 млн євро.

Результати операцій:

з обміну доларів США: участь взяв один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума;

з обміну євро: участь взяв також один із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

У Нацбанку нагадали, що такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.

"Заходи з підкріплення кас банків готівковою валютою вже мали ефект. Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків – учасників таких операцій", – зауважує регулятор.

Загалом наголошується, що порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

В НБУ обіцяли, що регулятор проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно.