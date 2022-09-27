App Store видалив застосунок "Вконтакте" та пошту Mail.ru

Магазин застосунків App Store видалив такі російські програми як "Вконтакте" (VK) та пошту Mail.ru.

Про це повідомляє російська Медуза.

Крім того, з App Store зникли інші застосунки холдингу VK – VK Музика, VK Кліпи, VK Месенджер, VK Play і VK Адмін.

Також із магазину застосунків зникла пошта Mail.ru, яка входить до екосистеми VK. При цьому застосунок "Однокласників" та месенджера Там-Там все ще можна завантажити.

Водночас у магазині застосунків Google Play програми VK все ще доступні.

У Самому холдингу VK підтвердили, що Apple заблокувала декілька застосунків компанії, на даний момент вони недоступні в App Store. Сервіси VK, установлені на смартфонах користувачів, продовжують працювати у звичайному режимі.

Як повідомлялоя, у травні App Store у Росії припинив приймати оплату через мобільні платежі. Раніше Apple заблокувала платежі через Apple Pay картками російської платіжної системи "Мир".

До того Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії.