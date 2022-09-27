Фінансова корпорація уряду США готова кредитувати український бізнес на суму до $1 мільярда, – Мінекономіки

Фінансова корпорація розвитку США Development Finance Corporation (DFC), яка є агентством федерального уряду США, повідомила про готовність кредитувати український бізнес в межах окремих проєктів на суми від $1 млн до $1 млрд на кожен з них.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, передає пресслужба Мінекономіки.

"Зазвичай ця компанія підтримує тільки американських інвесторів, які здійснюють інвестиції в різні країни світу. Але заради України вони зробили виключення і готові видавати кредити, навіть в разі, якщо в українському бізнесі не буде представлено американського інвестора", – пояснив він.

За його словами, DFC готова підтримувати Україну декількома різними фінансовими інструментами. Крім прямого кредитування, вони готові надавати покриття кредитних ризиків.

"При такому сценарії кредитором для українського позичальника виступає приватний банк, але позичальник купує страховку кредитного ризику у DFC. Таким чином умови за кредитом стають більш вигідними – позичальник отримає нижчу ставку, довший термін залучення грошей і таке інше", – зазначив Грибан.

Крім того, у DFC готові страхувати політичні ризики, в рамках яких в них є інструмент покриття військових ризиків.

За словами заступника міністра, усі ці фінансові інструменти доступні лише тим компаніям, які пройшли фінансовий аудит, мають бізнес-план відповідно до умов міжнародного фінансового аналізу.

Водночас DFC "пішла на зустріч" та готова видавати безкоштовні фінансові гранти тим компаніям, які визнають перспективними, але які ще не пройшли міжнародний фінансовий аудит.

"Тобто українській компанії можна буде взяти цільовий грант на підготовку для проходження міжнародного фінансового аудиту та приведення корпоративної та операційної структури у відповідність до міжнародних вимог. Після його проходження такий позичальник зможе користуватись всіма переліченими вище фінансовими інструментами", – підсумував Грибан.

За його словами, якихось обмежень на кількість кредитів для українського бізнесу наразі не встановлено.

Як повідомлялося, раніше Міністерство економіки оголосило про домовленість з MIGA, однією з інституцій Групи Світового банку, про запуск механізму страхування інвестицій під час війни. Найближчим часом почнеться реалізація пілотного проєкту на суму $30 млн.