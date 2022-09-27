Окупанти зруйнували аеропорт Кривого Рогу

Російські окупанти ввечері 26 вересня завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу, його інфраструктуру знищено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", – зазначив він.

Постраждалих унаслідок ракетного удару немає.

Як повідомлялося, навесні російські військові зруйнували Дніпровський аеропорт.