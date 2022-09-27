Японська Isuzu може остаточно припинити виробництво авто в Росії, – ЗМІ

Японський автоконцерн Isuzu розглядає можливість припинення випуску автомобілів в РФ.

Про це повідомила японська газета Yomiuri, передає Інтерфакс-Україна.



Як зазначає видання, компанія може ухвалити відповідне рішення через неможливість постачання компонентів на потужності свого автозаводу в Ульяновську (АТ "Ісузу Рус"). Останній призупинив випуск автомобілів навесні поточного року після початку збройного вторгнення РФ до України.



Як повідомлялося, нещодавно про припинення виробництва автомобілів в РФ офіційно оголосив автоконцерн Toyota, чиї потужності знаходяться в Санкт-Петербурзі.

Пізніше стало відомо, що можливість остаточного виходу з ринку Росії також розглядає автоконцерн Mazda. Компанія веде переговори про вихід зі своїм російським партнером – компанією "Соллерс".