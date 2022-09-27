Нова Зеландія розширила санкції проти росіян

Уряд Нової Зеландії оголосив, що проти 19 нових "членів найближчого оточення Путіна" будуть застосовані фінансові санкції та санкції щодо подорожей у рамках скоординованої глобальної дії.

Про це повідомила очільниця МЗС країни Наная Махута, передає Australian Associated Press.



"Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, – це наші триваючі санкції та підтримка їх у конфлікті, що ми продовжуємо це робити", – сказала вона.



Загалом обмеження діють уже проти близько 1000 осіб.

Водночас уряд країни заявив, що не може надати подальшу військову допомогу, оскільки не має нічого, чого хоче Україна.



Міністр оборони Піні Енаре заявив, що Нова Зеландія готова надавати подальшу військову допомогу, якщо потреби України відповідатимуть її запасам.



Відповідаючи на запитання у вівторок, чи розглядала Нова Зеландія подальшу військову підтримку, Енаре відповів, що запити не збігаються "за нашою поточною оцінкою та відповідно до запитів на зустрічах донорів, на яких я брав участь".



"Вони звернулися з проханням про HIMARS, системи оборони "земля-повітря", а також системи оборони "земля-море", – сказав він.



На сьогоднішній день новозеландська техніка, надіслана в Україну, нараховує 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 камуфляжний жилет і ремінь.



Веллінгтон домовився про виділення 21,1 млн новозеландських доларів на військове фінансування, 8 млн новозеландських доларів на гуманітарну підтримку та 2,3 млн новозеландських доларів на юридичну та адміністративну підтримку Міжнародного кримінального суду та офісу Верховного комісара з прав людини.



