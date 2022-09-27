Із одеських портів вийшов найбільший зерновоз із початку відкриття "зернового коридору"

У вівторок, 27 вересня, із одеських портів у межах "зернової ініціативи" відправились ще 9 суден.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них найбільший кейпсайз (категорія балкерів із вантажопідйомністю понад 150 тис. тонн) Maran Excellence, а також Nord Wind з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу.

Загалом із 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".