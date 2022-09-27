Нацбанк відкликав ліцензії у 10 фінансових установ

Національний банк відкликав ліцензії у десяти фінансових установ, із них шість – виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 вересня.

Так, у ТОВ "ФК "Незалежні Фінанси" та ТОВ "Кредитні ініціативи" відкликано ліцензії на провадження діяльності з надання гарантій на підставі поданих товариствами заяв.

У ТОВ "ФК "Бі.Мані" відкликано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій і надання послуг факторингу, а у ТОВ "ФК "Такт"– усі наявні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Зазначається, що ліцензії відкликано на підставі поданих компаніями заяв.

Крім того, на підставі поданих заяв щодо відкликання ліцензій та документів щодо виключення відомостей про фінансові установи з Держреєстру Нацбанк відкликав усі наявні ліцензії у:

Херсонське регіональне управління Держмолодьжитла;

ТОВ "ФК "Приоритет";

ТОВ "ФК"ЛайфФакторинг";

ТОВ "ФК "Дабл Профіт";

ТОВ "Глобал Кредит";

ПТ "Ломбард "Автоломбард – Експрес" Бесссер Володимир та Бессер Інна Володимирівна.

У Нацбанку нагадали, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінустанову від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.