Microsoft обмежив можливість оновлювати Windows у Росії, – ЗМІ

Американська компанія Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії. Користувачі не можуть оновити комп’ютери від Windows 10 до Windows 11.

Про це повідомляє "Комерсант".



Зазначається, що на офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі "Установка та оновлення" пункт з оновленою версією операційної системи також недоступний.

Як повідомллося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що корпорація планує продовжувати скорочення бізнесу в Росії доти, доки від нього нічого не залишиться.

На початку червня Bloomberg з посиланням на лист компанії повідомляв, що Microsoft оголосила про рішення суттєво скоротити операції в Росії, що може означати звільнення 400 співробітників. Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.

4 березня компанія Microsoft ухвалила рішення тимчасово зупинити продаж товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв президент Microsoft Бред Сміт, рішення пов'язане із санкціями, які ввів низку країн щодо Росії у відповідь на початок війни проти України.