Данія підвищить рівень готовності через аварії на "Північних потоках"

Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet, яка відповідає за загальну роботу данської електроенергетичної та газової системи, з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії після витоків газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північному потоці-2".

Про це повідомляє телеканал TV2, передає Європейська правда.

"Пориви газопроводів трапляються вкрай рідко, і тому ми бачимо підстави для підвищення рівня готовності в результаті інцидентів, які ми спостерігали за останні 24 години", – заявив директор Данського енергетичного агентства Крістоффер Беттцаув.

Агентство вирішило, що електроенергетичний та газовий сектори мають перейти на рівень надзвичайної ситуації. Це другий найвищий рівень з п'яти можливих, і це означає, що компанії сектору повинні звернути увагу на безпеку навколо своїх об'єктів.

Міністерство клімату, енергетики та постачання підтвердило, що загалом на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2".

Витоки сталися на північний схід і південний схід від Борнхольма відповідно. "Північний потік-2" не експлуатується, але містить природний газ, який зараз витікає біля Борнхольма. "Північний потік-1" також не експлуатується, але містить газ.

Оскільки жоден з трубопроводів не був в експлуатації, жоден з інцидентів наразі не має значення для постачання газу до Європи та Данії, повідомляє Данське енергетичне агентство.

Дан Йоргенсен заявляє, що судноплавство та авіація в районі, де сталися витоки, безпечні, а екологічні наслідки обмежені. Водночас данська влада рекомендувала кораблям уникати зони витоку.

Як повідомлялося, ввечері 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Своєю чергою Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм.

Пізніше втік газу зафіксували й на трасі газопроводу "Північний потік-1" – на північному сході від острова Борнхольм.

Оператор "Північного потоку" повідомив, що руйнування, які сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", мають "безпрецедентний характер". Компанія зазначає, що терміни відновлення роботи трубопроводів поки що оцінити неможливо.