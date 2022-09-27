Turkish Airlines скасувала авіарейси до Мінська та ще трьох російських міст до кінця року
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Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала авіарейси до білоруського Мінська та трьох російських міст до 31 грудня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, до кінця року скасовано рейси з/до Мінська, а також таких російських міст як Сочі, Ростов та Єкатеринбург.
Зазначається, що пасажири, чиї рейси було скасовано, можуть або повернути кошти за квитки або ж обміняти їх на інший рейс.
Причини скасування рейсів у Turkish Airlines не повідомили.