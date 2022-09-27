Turkish Airlines скасувала авіарейси до Мінська та ще трьох російських міст до кінця року

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала авіарейси до білоруського Мінська та трьох російських міст до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, до кінця року скасовано рейси з/до Мінська, а також таких російських міст як Сочі, Ростов та Єкатеринбург.

Зазначається, що пасажири, чиї рейси було скасовано, можуть або повернути кошти за квитки або ж обміняти їх на інший рейс.

Причини скасування рейсів у Turkish Airlines не повідомили.