Суд прийняв рішення на користь Боголюбова у справі про скасування націоналізації "Приватбанку"

Суд поновив мільярдеру Генадію Боголюбову процесуальний строк для подання доказів у справі про скасування націоналізації "Приватбанку".

Відповідну ухвалу Господарський суд Києва виніс 14 вересня без виклику сторін у справі, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"Термін подання таких доказів завершився 2 роки тому, що є порушенням ст. 80 ГПК України. Таке порушення відбувається у справі за позовом Геннадія Боголюбова, у якій він вимагає повернути йому акції "Приватбанку". Це все, окрім того, суперечить і приписам "антиколомойського закону", – наголошується у повідомленні.

У "Приватбанку" нагадали, що Процесуальний кодекс вимагає від позивача надати всі наявні в нього докази разом із позовною заявою, а в разі неможливості – зазначити причини та навести докази про здійснення всіх залежних від особи дій для отримання вказаного доказу.

"Цинічно маніпулюючи темою війни, пан Боголюбов в якості підстав для поновлення процесуального строку послався на введення в Україні в лютому 2022 року воєнного стану та на карантин. Жодних конкретних обставин з відповідними доказами (наприклад тривала хвороба позивача чи його представників) позивачем наведено не було", – зазначається у повідомленні.

Водночас суддя Господарського суду Києва відмовила у клопотанні "Приватбанку", який просив залишити позовну заяву без розгляду через маніпулювання системою авторозподілу справ у суді, оскільки позивачем на початку було подано 5 майже ідентичних позовів, такий прийом використовується для того, щоб справа потрапила до "правильного" судді.

"Наведені обставини викликають закономірні питання про неупередженість та об’єктивність розгляду справи. Окреме обурення викликає той факт, що позивач та суд вдаються до таких маніпуляцій під час повномасштабної війни", – додали у "Приватбанку".

Як повідомлялося, Господарський суд м. Києва наразі розглядає дві справи за позовами колишніх акціонерів "Приватбанку" Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського, які намагаються повернути собі акції банку.

Водночас Коломойський і Боголюбов змогли отримати відстрочку розгляду справи за позовом державного "Приватбанку" у Високому суді Лондона, пояснюючи це складними обставинами через війну в Україні.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.