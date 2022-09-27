Uber відновив роботу у Харкові вперше з початку повномасштабного вторгнення

Сервіс таксі Uber 27 вересня заявив, що відновлює роботу у Харкові вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє пресслужба компанії, упродовж першого місяця Uber пропонує 50% знижку на всі поїздки. Також компанія не братиме комісію за обслуговування, тому 100% вартості поїздок надходитиме місцевим водіям.

Водночас Uber надає місту 5000 промокодів на безоплатні поїздки для працівників підприємств критичної інфраструктури. Ці поїздки розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.

"Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області стимулюватимуть все більше бізнесів і громадян повертатися до міста, щоб відновити його життя та економіку якнайшвидше", – зазначив регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній і Східній Європі Марчин Мочирог.

Наразі Uber працює у 18 містах України.