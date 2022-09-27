Путін знову погрожує глобальною продовольчою кризою через санкції проти Росії
Про це російський президент заявив під час наради "Про хід сезонних польових робіт", повідомляє пресслужба Кремля.
"Зазначу, що постачання за кордон нашого зерна та добрив, як і раніше, на жаль – навіть не для нас на жаль, а для світового ринку продовольства – утруднені. Санкції проти Росії загрожують обернутися подальшим погіршенням ситуації, глобальною продовольчою кризою, до якої світ іде вже кілька років", – заявив Путін.
Водночас він вважає, що санкції проти РФ не пов'язані із загарбницькою повномасштабною війною проти України, звинувативши у продовольчій кризі країни Заходу.
"При цьому зерно з України продовжує йти повз найбідніші країни. Ми говоримо про це, говоримо – все марно, ніхто просто не чує. Станом на 23 вересня із 203 кораблів, що вийшли з портів України, лише чотири пішли до найбідніших країн за програмою ООН. А з 46 кораблів, відправлених з понеділка по п'ятницю минулого тижня, 14 вказали як країну призначення, країну-посередника, Туреччину, а з 32 кораблів, що залишилися, 25 були відправлені до Європейського союзу", – розповів Путін.
"Вони що, найбідніші країни, чи що? Ситуація тут не змінюється. Суцільне, просто незручно говорити, але це суцільне надурювання, і нічого більше", – додав російський президент.
Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".