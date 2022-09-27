Власник мережі автозаправних станцій "ОККО" отримав 3 мільярди прибутку за півроку

Мережа автозаправних станцій "ОККО" Віталія Антонова отримала за підсумками першого півріччя 2022 року чистий прибуток на суму 3 млрд грн, що на 20% більше, ніж за весь минулий рік, та у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили у самій компанії, виручка "ОККО" за вказаний період зросла на 64% – до 32,8 млрд грн, повідомляє "Forbes Україна".

Видання зауважує, що мережа Amic за той самий період отримала 1 млрд грн збитку проти 390 млн грн прибутку за шість місяців минулого року. Виручка Amic у першому півріччі 2022 року впала на 24% – до 3,6 млрд грн.

За словами аналітика консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександра Сіренка, в умовах ажіотажного попиту на оптовому ринку після початку повномасштабної війни мережі ОККО та WOG могли продавати пальне з рекордною націнкою. Тоді вартість дизелю на кордоні була 40 грн/л, а в опті, де держрегулювання не діяло, ціни перевищували 65 грн/л.

Водночас експерт зауважує, що зараз ринок наситився, а націнка впала майже до довоєнного рівня.

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Як повідомлялося, АТ "Концерн Галнафтогаз" (володіє мережею АЗС під брендом "ОККО") у 2021 отримав 2,7 млрд грн чистого прибутку.

У 2020 році "Галнафтогаз" збільшив чистий прибуток на 54,4% (на 513,81 млн грн) порівняно з 2019 роком – до 1,46 млрд грн.

"Концерн Галнафтогаз" керує однією із найбільших автозаправних мереж в Україні. До його складу входить понад 400 АЗК, більшість – під брендом "ОККО". Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов, серед міноритарних акціонерів – Європейський банк реконструкції та розвитку.